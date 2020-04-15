Сегодня возле Земли пролетит астероид размером с дом

Величина астероида составляет от 13 до 70 метров

"Нововыявленный астероид, по величине с дом, быстро пролетит возле Земли в среду, 15 апреля", - говорится в сообщении.

Ожидается, что астероид 2020 GH2 пролетит на расстоянии 359 тыс. км от Земли. При этом среднее расстояние от Земли до Луны составляет 385 тыс. километров.

Кроме того, по данным NASA, величина самого астероида составляет от 13 до 70 метров.

Астероид был обнаружен еще в субботу, 11 апреля, астрономами из американского штата Аризона. Они отметили, что в 2020 GH2 не представляет угрозы для Земли.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) планирует запустить миссию DART для того, чтобы перенаправить астероид. Миссию DART (Double Asteroid Redirection Test) планируют начать 22 июля 2021 года.