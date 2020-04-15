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Сегодня возле Земли пролетит астероид размером с дом

Земля Pixabay

Величина астероида составляет от 13 до 70 метров

Сегодня неподалеку от планеты Земля пролетит астероид 2020 GH2. Об этом сообщает Space.

"Нововыявленный астероид, по величине с дом, быстро пролетит возле Земли в среду, 15 апреля", - говорится в сообщении.

Ожидается, что астероид 2020 GH2 пролетит на расстоянии 359 тыс. км от Земли. При этом среднее расстояние от Земли до Луны составляет 385 тыс. километров.

Кроме того, по данным NASA, величина самого астероида составляет от 13 до 70 метров.

Астероид был обнаружен еще в субботу, 11 апреля, астрономами из американского штата Аризона. Они отметили, что в 2020 GH2 не представляет угрозы для Земли.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) планирует запустить миссию DART для того, чтобы перенаправить астероид. Миссию DART (Double Asteroid Redirection Test) планируют начать 22 июля 2021 года.

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