США отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года: Что запланировано

Всемирный торговый центр в Нью-Йорке после попадания в него самолетов Фото из открытых источников

В результате теракта погибли примерно три тысячи мирных граждан

Соединенные Штаты Америки 11 сентября отмечают годовщину терактов, которые произошли в этот день в 2001 году. О том, как будут чтить память погибших в США, сообщает "Радио Свобода".

Так, в этот день президент Дональд Трамп и его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден намерены в разное время посетить "Национальный мемориал рейса 93" в Пенсильвании. Отметим, именно туда 19 лет назад упал самолет, пассажиры которого помешали террористам совершить еще одно нападение.

Кроме этого, в Нью-Йорке состоятся церемонии по чествованию памяти жертв. Однако, в этом году в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса их пройдет несколько.

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Также вблизи "Национального мемориала и музея 11 сентября" включат записи, на которых зачитают имена погибших. Ранее имена жертв озвучивали родственники умерших, однако эту традицию отменили. Несмотря на это, некоторые из членов семей погибших убеждены, что формат записи лишен эмоциональности. Поэтому одновременно состоится еще одна церемония от Фонда Стивена Силлера "тоннель к башням".

По предыдущей информации, вице-президент Майк Пенс планирует посетить оба мероприятия. Тогда как Джо Байден перед поездкой в Пенсильванию запланировал посетить главную церемонию.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов, которых связывают с "Аль-Каидой", захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне. Еще один лайнер разбился неподалеку от Шанксвилла в штате Пенсильвания.

В результате теракта в США погибли примерно три тысячи мирных жителей. Большинство из них умерли во время падения башен Всемирного торгового центра.

Заметим, теракт 11 сентября считается самым смертельным в истории США. Позже он привел ко вводу американских войск в Афганистан и Ирак.

К слову, через несколько лет после трагедии в Нью-Йорке был установлен шпиль на новом здании, построенном на месте Всемирного торгового центра.