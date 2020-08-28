Сборщикам ягод из Украины запретили въезд в Финляндию

Финляндия запретила въезд сборщикам ягод из Украины Фото из открытых источников

Ограничение будет действовать минимум до 18 сентября

В Финляндии с 28 августа вступают в действие ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, которые не входят в ЕС и имеют плохую эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Кроме того, касается оно и украинских сборщиков ягод.

Сейчас в списке стран, граждане которых могут свободно приезжать на работы по сбору ягод, остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Заметим, для въезда на сезонные работы в Финляндию иностранцы должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие этого документа проверяют пограничники.

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Напомним, ранее правительство Польши упростило въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев. В частности, был отменен обязательный двухнедельный карантин.