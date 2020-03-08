Сбитие МН17: Заместитель генпрокурора возглавил международную следственную группу от Украины
В целом от Офиса генпрокурора в следственную группу вошли четыре представителя
Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины в деле MH17.
Об этом сообщили в ОГП.
Согласно сообщению, работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, официально продлили.
В совместную следственную группу пока входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
Кроме того, сегодня, 8 марта, в Амстердаме был согласован и утвержден обновленный список членов совместной следственной группы от Украины.
В частности, от Офиса генпрокурора вошли 4 представителя.
В ОГП добавили, что то, что Гюндуз Мамедов на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений показывает высокий уровень украинской группы.
Напомним, 7 марта, Европейский Союз объявил о начале уголовного процесса в деле сбития рейса МН17 над восточной частью Украины в 2014 году.
Впоследствии судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в деле о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть лишь один обвиняемый.
Тем временем МИД Канады призвало РФ к сотрудничеству со следствием в деле МН17.