Сбитие МН17: Заместитель генпрокурора возглавил международную следственную группу от Украины

Фото: Офис генпрокурора

В целом от Офиса генпрокурора в следственную группу вошли четыре представителя

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины в деле MH17.

Об этом сообщили в ОГП.

Согласно сообщению, работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, официально продлили.

В совместную следственную группу пока входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Кроме того, сегодня, 8 марта, в Амстердаме был согласован и утвержден обновленный список членов совместной следственной группы от Украины.

В частности, от Офиса генпрокурора вошли 4 представителя.

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В ОГП добавили, что то, что Гюндуз Мамедов на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений показывает высокий уровень украинской группы.

Напомним, 7 марта, Европейский Союз объявил о начале уголовного процесса в деле сбития рейса МН17 над восточной частью Украины в 2014 году.

Впоследствии судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в деле о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть лишь один обвиняемый.

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Тем временем МИД Канады призвало РФ к сотрудничеству со следствием в деле МН17.