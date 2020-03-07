Сбитие МН17: Судья заявила о наличии только одного обвиняемого

Судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел Фото из открытых источников

9 марта станет известно появятся ли новые обвиняемые

Судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в деле о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть только один обвиняемый.

Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня есть только два адвоката, которые заявили о том, что будут представлять одного обвиняемого", - отметила судья.

Она пояснила, что 9 марта могут появиться новые обвиняемые по этому делу.

По словам Вейннобел, прокуратура в дальнейшем может решить, есть ли достаточно доказательств для привлечения к ответственности новых подозреваемых и будут ли рассматривать это в рамках этого же дела или выделять в отдельное.

При этом судья подчеркнула, что суд тоже будет выражать отдельную позицию по этому вопросу.

"Но не только прокурор принимает такое решение, у суда тоже будет своя позиция по этому вопросу. Суд будет решать будет ли проходить обвиняемый по одному делу или это будут два отдельных дела", - пояснила Вейннобел.

Напомним, сегодня, 7 марта, Европейский Союз объявил о начале уголовного процесса в деле сбития рейса МН17 над восточной частью Украины в 2014 году.

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Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны мира содействовать в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17.