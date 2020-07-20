Сбил кепку с полицейского флагом Украины: В России обвиняют активиста

Задержание активиста Фото из открытых источников

Против мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского

В Ленинградской области РФ против участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицина возбудили уголовное дело, поскольку тот упал во время задержания, и древко флага Украины сбило с полицейского кепку. Об этом сообщил адвокат задержанного Антон Юпанов в комментарии изданию "Медіазона".

Отмечается, что 18 июля в Гатчине активисты движения "Стратегия-18" вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом "Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир" и держал украинский флаг. Полицейские задержали шесть участников акции.

Как рассказал Юпанов, во время задержания Шипицын упал, а пластиковое древко флага сбило с полицейского кепку. Этот момент также был зафиксирован во время прямой трансляции акции.

В результате следственный отдел по Гатчине управления СК по Ленинградской области возбудил против активиста уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК).

Вчера в Гатчине активистами Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

"Его обвиняют в том, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", - отметил адвокат.

Как сообщается, в настоящее время Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания. В воскресенье его допросили по уголовному делу. Суд по мере пресечения активисту пока не назначили. Еще сутки Шипицын будет находиться в ИВС, пока не закончатся 48 часов задержания.

Напомним, в городе Хабаровск на Дальнем Востоке России задержали губернатора региона Сергея Фургала, что повлекло многотысячные протесты граждан.