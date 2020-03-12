Саудовская Аравия хочет поставлять нефть в Европу по рекордно низкой цене, - Bloomberg

За баррель нефти страна готова получать всего 25 долларов

Саудовская Аравия может поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по рекордно низкой цене.

Об этом сообщили в Bloomberg.

Издание утверждает, что таким образом власть решила сделать большую скидку, поскольку нефть планируют продавать всего лишь за 25 долларов за баррель.

К тому же, Саудовская Аравия может утроить объем поставок.

Bloomberg прогнозирует, что таким образом европейский нефтяной рынок "превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой".

Напомним, ранее в Bloomberg уже заявляли, что Саудовская Аравия намерена рекордно снизить мировые цены на нефть после провальных переговоров с Россией.

После этого издание сообщило, что цены на нефть незначительно выросли после масштабного падения.