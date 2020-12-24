Санду вступила в должность президента Молдовы: Как прошла инаугурация

Во время инаугурации она также сказала несколько фраз на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках

Президент Молдовы Майя Санду Фото из открытых источников

Сегодня, 24 декабря 2020 года, Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы. Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики в Кишиневе. Об этом сообщает местное издание newsmaker.

Как отмечается, церемония проходила с учетом карантинных мер безопасности. За каждым приглашенным было закреплено место, которое он не должен был покидать до конца мероприятия. Также перед входом в здание был дезинфицирующий коврик.

В зале присутствовали послы, депутаты парламента, судьи конституционного суда, а также представители религиозных конфессий. Также сообщается, что возле Дворца собрались люди, но это не протест, - они пришли поздравить Санду.

"Уважаемые граждане, с сегодняшнего мы начинаем новый путь. Эта победа на выборах - не моя, а ваша, потому что никогда в такой стране с такими проблемами, как Молдова, такой человек как я не стала бы президентом. Я дочь этой земли", - заявила Санду на церемонии принятия присяги.

Она также добавила, что нуждается в поддержке всех граждан, чтобы "навести порядок и построить одну страну для всех".

"На этих выборах люди проголосовали против коррупции и за шанс людей на благосостояние", - подчеркнула она.

Санду заявила, что будет действовать в интересах всех граждан. Она также сказала несколько фраз на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

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Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Молдовы Мая Санду заявила, что партия "Действие и солидарность" (PAS) выдвинет вотум недоверия правительству если премьер-министр Ион Кику не подаст в отставку в ближайшие дни.