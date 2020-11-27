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Санду пообещала добиваться вывода войск РФ из Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду Фото из открытых источников

Эта позиция не нова, все предыдущие правительства страны имели такую точку зрения

Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая избрана на пост президента страны, высказалась о присутствии российских войск в непризнанном Приднестровье. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Молдова-1".

Санду подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового.

"Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова", - отметила она.

Отметим, что Молдова согласилась на диалог с непризнанной "властью" в Тирасполе, а Россию согласилась считать "посредником", но переговоры между ними продолжаются до сих пор.

"Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт можно будет полезно учесть в действиях по Донбассу", - пояснила ранее Санду.

Новости по теме: ЦИК Молдовы объявил о победе Майи Санду на выборах президента

Ранее новоизбранный президент Молдовы Майя Санду посоветовала Украине обратить внимание на опыт ее страны в урегулировании ситуации в Приднестровье, а также подчеркнула, что выбранный "мягкий подход" в переговорах не позволил разрешить конфликт даже в течение 28 лет.

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