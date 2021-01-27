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Санду определилась с кандидатурой нового премьера Молдовы

Наталья Гаврилица Facebook/Наталья Гаврилица

Майя Санду предложила должность экс-министру финансов Наталье Гаврилице

Президент Молдовы Майя Санду определилась с кандидатурой нового премьер-министра. Она предложит назначить на эту должность бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу. Об этом сообщает newsmaker.md.

"Это профессионал, заслуживающий доверия. Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", - заявила Санду.

Она добавила, что до сих пор считает досрочные парламентские выборы единственным выходом из кризиса. Отметим, согласно молдавскому законодательству, у Гаврилицы есть 15 дней, чтобы подать на утверждение парламента состав и программу работы правительства.

Если Гаврилица станет премьером Молдовы, то в этой стране женщины займут все самые высокие должности - президент, премьер и спикер парламента. Парламент Молдовы возглавляет Зинаида Гречаный.

Справка:

Наталья Гаврилица окончила юридический факультет в Государственном университете Молдовы и Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций. Занимала должность госсекретаря в Министерстве образования, когда Санду занимала пост министра. Была также министром финансов в правительстве Санду в течение пяти месяцев 2019 года.

Также Гаврилица работала в Oxford Policy Management - международной консалтинговой фирме в Великобритании, которая занимается вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода (Таджикистана, Индонезии, Нигерии, оккупированных палестинских территорий). Эксперт в сфере реформ публичного управления.

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Ранее сообщалось, что президент Молдовы Мая Санду выступает за построение более сильных связей и доверия с Украиной и Румынией. Санду заявила, что в первую очередь нужно наладить отношения с соседними странами, что ей уже удалось сделать.

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