Санду хочет провести досрочные выборы в парламент Молдовы

Майя Санду. Фото Facebook / Maia Sandu

Сейчас парламентское большинство в Молдове представляют депутаты от Додона

Новоизбранный президент Молдовы, оппозиционерка Майя Санду хочет инициировать досрочные парламентские выборы, поскольку действующих депутатов выбирали еще за беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом она заявила в интервью Русской службе BBC.

"Народ хочет досрочные выборы, потому что этот парламент не представляет народ. Этот парламент избирали за Плахотнюка, не было ни свободных, ни честных выборов. Я буду искать решение, как мы можем прийти к досрочным парламентским выборам, чтобы люди могли выбрать тех, кто будет реально их представлять", - сказала она.

Новоизбранная президентка также добавила, что возвращение Плахотнюка при ее президентстве невозможно.

Сейчас в парламенте крупнейшей фракцией является политсила ее главного оппонента Игоря Додона, Партия социалистов.

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Санду также подчеркнула, что стране больше всего подходит европейская модель развития. На вопрос, какова идеальная Молдова будущего в ее понимании — суверенное государство или возможность какого-то объединения с Румынией, Санду ответила: "Мы говорим, что в один прекрасный день мы хотим стать частью ЕС. Когда это произойдет, мы не знаем. Мы должны работать, чтобы повысить стандарты жизни, чтобы у нас было хорошее руководство страны — вот эти вещи мы должны создать здесь, дома".

Среди важнейших проблем Санду называет вопрос Приднестровья.

"Это самая серьезная проблема, и Россия — часть переговорного формата, и мы будем это обсуждать. Есть вещи, которые мы можем сделать в Кишиневе — это борьба с коррупцией и контрабандой, но есть вещи, которые мы должны сделать вместе. Я считаю, что решение Приднестровского конфликта надо найти внутри страны", — подчеркнула она.

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Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Молдове победила бывшая премьер-министр страны и лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Мая Санду.

Президент Украины Владимир Зеленский успел поздравить бывший премьер-министр Молдовы и лидер партии "Действие и солидарность" Маю Санду с победой на выборах президента.