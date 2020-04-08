Сандерс заявил о выходе из президентской гонки в США
Из-за этого Джо Байден может стать единственным соперником Дональда Трампа на выборах
Сенатор Берни Сандерс объявил о своем выходе из президентской гонки в США.
Об этом сообщает NBC News.
Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии становится бывший вице-президент Джо Байден.
Ожидается, что именно его выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.
78-летний Берни Сандерс долгое время был лидером по опросам среди избирателей-демократов.
Он также одержал не одну победу на праймериз в нескольких штатах, однако в конце февраля и в начале марта его рейтинги начали снижаться.
Как отмечается, этому способствовал и выход из гонки многих других кандидатов-демократов и тот факт, что практически все они поддержали кандидатуру его соперника - Джо Байдена.
Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября.
Напомним, ранее конгресс-вумен от Демократической партии от штата Гавайи Тулси Хаббард официально сняла свою кандидатуру с выборов президента США.
До этого Джо Байден одержал победу на праймериз в четырех штатах.
Еще раньше бывший мэр Нью-Йорка Блумберг снял свою кандидатуру в пользу Байдена.