Сандерс заявил о выходе из президентской гонки в США

Берни Сандерс Фото из открытых источников

Из-за этого Джо Байден может стать единственным соперником Дональда Трампа на выборах

Сенатор Берни Сандерс объявил о своем выходе из президентской гонки в США.

Об этом сообщает NBC News.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии становится бывший вице-президент Джо Байден.

Ожидается, что именно его выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

78-летний Берни Сандерс долгое время был лидером по опросам среди избирателей-демократов.

Он также одержал не одну победу на праймериз в нескольких штатах, однако в конце февраля и в начале марта его рейтинги начали снижаться.

Как отмечается, этому способствовал и выход из гонки многих других кандидатов-демократов и тот факт, что практически все они поддержали кандидатуру его соперника - Джо Байдена.

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Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября.

Напомним, ранее конгресс-вумен от Демократической партии от штата Гавайи Тулси Хаббард официально сняла свою кандидатуру с выборов президента США.

До этого Джо Байден одержал победу на праймериз в четырех штатах.

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Еще раньше бывший мэр Нью-Йорка Блумберг снял свою кандидатуру в пользу Байдена.