Самый мощный шторм за историю Филиппин: Страну всколыхнула непогода невиданной до сих пор силы

Бедствие нанесло ущерб на 230 миллионов долларов

Филиппины всколыхнул сильнейший в истории страны тайфун "Гони", который уже унес жизни по меньшей мере 20 человек, 165 получили ранения, а трое пропали без вести. Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками (NDRRMC).

Как отмечается, от непогоды пострадали 1,2 миллиона человек или около 300 тысяч семей.

Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч, что сделало "Гони" самым сильным штормом за 2020 год в мире и самым сильным тропическим циклоном в стране за всю историю наблюдений.

В частности, он нанес сильные разрушения инфраструктуре, было повреждено 44 033 дома, 14 064 классифицированы как полностью разрушенные. В провинции Камаринес Сур начались проблемы с электроснабжением. Также тайфун опустошил 44 700 га сельскохозяйственных угодий.

"Гони" разрушил мобильную связь, линии электропередач, вырвал деревья и нанес ущерб инфраструктуре, включая больницы и рынки. Дома из легких материалов, в частности дома возле вулкана Майон, были поглощены паводковой водой и вулканическими селями", – поделился впечатлениями директор представительства Всемирной гуманитарной организации Oxfam в Филиппинах Лот Фелиско.

Кроме того, сообщается о значительном повреждении аэропортов Нага и Легаспи, а также о потере связи с аэропортом Вирак.

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Напомним, что впервые непогода заявила о себе 31 октября. На следующий день сообщили о 10 погибших и трех пропавших без вести людях. Тогда тайфун уже разрушил более 300 домов в регионе Бикол и шел вглубь.