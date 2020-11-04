Самый большой в мире айсберг может уничтожить пингвинов и тюленей на целом острове

Крупнейший айсберг, который когда-либо был зафиксирован учеными, приближается к острову Южная Джорджия

Согласно сообщению, айсберг может заблокировать привычные пути поиска пищи животных, а это, в свою очередь, будет мешать им вскармливать молодняк. И это не говоря о том, что все существа, которые живут на морском дне в том месте, где айсберг сядет на мель, погибнут.

"Экосистемы могут восстановиться и, конечно, восстановятся, но существует опасность, что, если этот айсберг застрянет, он может там оставаться в течение 10 лет. И это окажет большое влияние не только на экосистему Южной Джорджии, но и на ее экономику", - отметил профессор из Британской антарктической службы Джерент Тарлинг.

Справка:

Айсберг A68a откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. Имеет площадь около 4200 кв. км (это в пять раз больше Киева, площадь которого 839 кв. км, - ред.) и весит сотни миллиардов тонн.

В начале августа 2017 года айсберг находился вблизи ледника и удерживался давлением морского льда, лишь на южной стороне отодвинувшись от него на 5 км.

К слову, когда на мель возле Южной Джорджии в 2004 году сел огромный айсберг A38, на местных пляжах нашли бесчисленное количество мертвых пингвинят и тюленят.

Однако, по данным исследователей, айсберги оказывают и положительное влияние на экосистему. Они приносят с собой огромное количество пыли, которая питает океанический планктон и таким образом приносит пользу всей пищевой цепи.

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Напомним, в начале февраля 2020 года ученые сообщали, что айсберг A68 должен в ближайшее время отправиться в свободное плавание и будет двигаться в сторону открытого океана.