Самым высокооплачиваемым ютубером 2020 года стал 9-летний мальчик из Техаса
Он возглавляет этот список третий год подряд
Райан Кадзи из штата Техас третий год подряд становится самым высокооплачиваемым ютубером, за 2020 год он смог заработать на платформе 29 млн долларов. Рейтинг обнародовал Forbes.
Как отмечается, парень стал известен четыре года назад благодаря видео, на которых распаковывал игрушки из мультфильма "Тачки". Видео с Райаном набрало более двух миллиардов просмотров, и канал "Мир Райана" стал чрезвычайно популярным.
По словам родителей парня, их сын стал таким успешным, поскольку он способен создать особую связь со своими зрителями.
Сейчас семья Кадзи производит линию товаров для сети супермаркетов Walmart, а парень имеет собственные шоу на Nickelodeon и Roku. В начале декабря Райан запустил виртуальный мир на популярной игровой платформе Roblox.
Напомним, недавно американский журнал Forbes обнародовал 17-ый ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира, уже десятый раз подряд его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.