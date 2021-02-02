Самые опасные даты в феврале: Астрофизики изменили прогноз магнитных бурь

Магнитные бури могут отобразиться на самочувствии метеозависимых людей Фото из открытых источников

Наиболее напряженной магнитосфера будет 2, 7 и 22 февраля

Астрофизики изменили прогноз магнитных бурь и назвали самые опасные даты в феврале. В эти дни метеозависимым людям стоит особое внимание уделить здоровью. Обновленный прогноз обнародовали на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Отмечается, что наиболее опасные даты – ночь с 1 на 2, 7 и 22 февраля. В эти дни магнитосфера наиболее напряженная. Кроме того, 21 февраля астрофизики прогнозируют новую магнитную бурю.

Однако стоит помнить, что прогноз на такой долгий срок часто неточен и может измениться.

Прогноз магнитных бурь на 1-3 февраля Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Прогноз магнитных бурь на февраль 2021 Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Напомним, магнитные бури – это всплески геомагнитного поля Земли. Они могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток, а также имеют разную интенсивность.

Геомагнитные колебания влияют как на работу систем связи, так и на человеческий организм. В частности, метеозависимые люди могут жаловаться на головную боль, слабость, высокое давление, усталость, бессонницу и тому подобное. В период магнитных бурь рекомендовано спать не менее 7-8 часов, избегать переутомления, а также жареной и жирной пищи. Полезными будут прогулки на свежем воздухе.

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Напомним, ранее астрофизики спрогнозировали, когда в феврале стоит ожидать мощные магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие. По предварительной информации, всплески геомагнитной активности ожидаются как в начале, так и в конце месяца.