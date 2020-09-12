S&P ухудшило кредитный рейтинг Беларуси

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Негативный прогноз отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы Беларуси

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor'S (S & P) изменило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси на негативный со стабильного. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства.

S&P одновременно подтвердило краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси "В / В".

Негативный прогноз отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы Беларуси, поясняет рейтинговое агентство. Оно отмечает также "ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятие денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа", после президентских выборов.

С точки зрения S&P,"при пессимистическом сценарии развития событий это может привести к истощению валютных резервов Центробанка Беларуси и создать риски для способности правительства выполнять свои обязательства".

По оценке агентства, с первых чисел августа валовые резервы республики сократились на $ 1,4 млрд, до показателя, эквивалентного обеспечения импорта валютными резервами в течение 2,6 месяца.

S&P указывает также на "рост неопределенности" в Беларуси, который может отразиться на экономическом росте республики и ее доступе к заемных средств на внешнем рынке "в течение следующих 12-18 месяцев".

Агентство признает, что могло снизить рейтинги Беларуси, если бы она не получила кредитные линии от России и Китая.

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