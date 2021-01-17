Самолет с Навальным приземлился в России, оппозиционера задержали

Возвращение Алексея Навального в Россию AP/ТАСС

Причиной задержания назвали "многократные нарушения испытательного срока"

В России в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным, который более четырех месяцев находился в Германии. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что воздушное судно приземлилось примерно в 20:12 по московскому времени (19:12 по Киеву). При этом известно, что сначала самолет должен был прибыть в аэропорт "Внуково", но пункт назначения сменили на "Шереметьево".

По данным Telegram-канала Baza причиной смены аэропорта назвали закрытия полосы из-за поломки снегоуборочной техники на ней.

Как сообщает "Настоящее время", Алексея Навального задержали российские правоохранители.

"17 января 2020 года в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей", - говорится в сообщении российской Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, недавно российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили летом 2020 года, заявил о возвращении в РФ 17 января. Впоследствии оказалось, что Алексея Навального объявили в федеральный розыск в России. Розыск был объявлен из-за уголовного дела "Ив Роше", по которому политика осудили на 3,5 года условно.

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Сегодня, 17 января, стало известно, что в Москве у аэропорта "Внуково" стянули автозаки. Силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах были приведены в состояние повышенной готовности.