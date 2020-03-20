Самоизоляция через коронавирус в мире может длиться 12 месяцев, - советники правительства Великобритании

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По словам ученых, возможно, правительству придется чередовать периоды строгих ограничений с более мягкими

Ученые, консультирующие британское правительство в отношении кризиса через коронавирус, считают, что ограничительные меры относительно минимизации социальных контактов в Британии, могут длиться в течение 12 месяцев для предотвращения перегрузки службы охраны здоровья.

Как об этом говорится в документе научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Reuters.

В то же время в Британии подчеркнули, что, возможно, правительству придется чередовать периоды строгих ограничений с более мягкими.

"Было согласовано, что политика чередование периодов более и менее строгие меры социального дистанцирования может, вероятно, быть эффективной для сохранения количества критических случаев в пределах возможностей", - отметили ученые.

"Меры должны действующими по крайней мере большую часть года", - подчеркнули ученые.

Так, по данным ученых, ограничительные меры "длительного периода" включают в себя общее социальное дистанцирование, закрытие школ и изоляцию домохозяйств.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство может преодолеть вспышка коронавирус в течение трех ближайших месяцев при условии соблюдения принятых руководством страны правил.