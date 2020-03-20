Самоизоляция через коронавирус в мире может длиться 12 месяцев, - советники правительства Великобритании
По словам ученых, возможно, правительству придется чередовать периоды строгих ограничений с более мягкими
Ученые, консультирующие британское правительство в отношении кризиса через коронавирус, считают, что ограничительные меры относительно минимизации социальных контактов в Британии, могут длиться в течение 12 месяцев для предотвращения перегрузки службы охраны здоровья.
Как об этом говорится в документе научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Reuters.
В то же время в Британии подчеркнули, что, возможно, правительству придется чередовать периоды строгих ограничений с более мягкими.
"Было согласовано, что политика чередование периодов более и менее строгие меры социального дистанцирования может, вероятно, быть эффективной для сохранения количества критических случаев в пределах возможностей", - отметили ученые.
"Меры должны действующими по крайней мере большую часть года", - подчеркнули ученые.
Так, по данным ученых, ограничительные меры "длительного периода" включают в себя общее социальное дистанцирование, закрытие школ и изоляцию домохозяйств.
Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство может преодолеть вспышка коронавирус в течение трех ближайших месяцев при условии соблюдения принятых руководством страны правил.