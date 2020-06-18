Саммит "Восточного партнерства" состоится в марте 2021, – президент ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель Фото из открытых источников

К следующему саммиту планируется проработать пять приоритетов

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что саммит "Восточного партнерства" состоится в марте 2021 года в Брюсселе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, в четверг, 18 июня в Брюсселе состоялась видеоконференции лидеров "Восточного партнерства", которую провели в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. После этого во время пресс-конференции президент ЕС отметил, что полноценный саммит состоится в марте следующего года в Брюсселе.

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По словам Шарля Мишеля, до следующего саммита планируется проработать пять важных вопросов.

"Мы обсудили подготовку физического саммита, который мы организуем в Брюсселе в марте 2021 года. Мы определили пять приоритетов, пять важных предметов, над которыми мы будем работать вместе для того, чтобы подготовиться и принять в следующем году совместную декларацию", – добавил глава Европейского Совета.

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Напомним, на той же видеоконференции 18 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в Европейском Союзе, а восточное партнерство приближает государство к этому.