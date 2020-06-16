Саммит ЕС рассмотрит реализацию Минских соглашений

Президент Европейского совета Шарль Мишель Фото из открытых источников

Центральной темой саммита станет Многолетние финансовые рамки

Лидеры стран Европейского Союза рассмотрят вопросы реализации Минских соглашений относительно урегулирования конфликта на Донбассе на саммите 19 июня. Об этом говорится в приглашении председателя Совета Европы Шарля Мишеля участникам саммита.

Как отмечается, саммит пройдет с участием всех 27 стран-членов Евросоюза в режиме онлайн-конференции.

"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - отметил Шарль Мишель.

Центральной темой саммита станет Многолетние финансовые рамки и план восстановления экономики ЕС.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких.