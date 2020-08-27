Саакашвили в Грузии ждет тюрьма, – Минюст страны

В правительстве Грузии напомнили, что Саакашвили находится в розыске

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили Reuters

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет приветствовать возвращение экспрезидента страны Михеила Саакашвили на Родину. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По словам чиновницы, нынешнего председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины в Грузии ждет тюрьма. "Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михеил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", – заявила Цулукиани.

Также глава грузинского Минюста добавила, что Саакашвили находится в розыске и в отношении него было вынесено несколько приговоров.

Напомним, сегодня, 27 августа, экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на Родину – в Грузию. По словам чиновника, у него всегда были два дома – Украина и Грузия, но за последние семь лет не было ни одного дня, когда бы он не интересовался событиями в родной стране.