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Саакашвили пообещал "жесткий ответ" в случае фальсификации выборов в Грузии

Михаил Саакашвили REUTERS

Политик пригрозил власти государственным переворотом

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили по видеосвязи из Киева обратился к своим сторонникам и пригрозил власти "жостким ответом" в случае фальсификаций на предстоящих парламентских выборах. Соответствующее обращение политик опубликовал в своем Facebook.

Так, сперва Михаил Саакашвили обратился к сторонникам "Грузинской мечты".

"Протянем друг другу руки. Вчера и сегодня мы есть и были противниками, завтра мы дети одной страны. Мы все вместе служим своей стране. Я уверен, что многие из вас, большинство, поддерживают грузинское государство", - сказал он и призвал граждан прийти на выборы.

По словам экс-президента Грузии, в случае фальсификации выборов ответ будет очень жестким.

"Ответом на фальсификацию будет не отступление. Ответом на фальсификацию будет достоинство, нападение и захват власти людьми очень быстро. Мои особенные соотечественники, всего несколько часов отделяют нас от победы, позволим провести эти несколько часов мирно, тихо перенять власть, а затем передать власть новому поколению грузин, которые уже родились свободными и заботятся о нашей стране. Наша страна заслуживает лучшего будущего. Наш путь больше не путь Иванишвили, наш путь - путь святого Георгия, свободы, Грузии. Мы не рождены, чтобы быть оборванцами", - сказал Саакашвили.

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К слову, вчера, 29 октября, тысячи сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли с митингом под лозунгом "Попрощаемся с Бидзиной" (Иванишвили, лидером правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и премьер-министром) на площадь Свободы в Тбилиси.

Как известно, выборы в 150-местный однопалатный Парламент Грузии пройдут 31 октября 2020 года. В выборах примут участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

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