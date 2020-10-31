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Саакашвили обвинил власти Грузии в попытке сорвать явку на парламентские выборы

Михаил Саакашвили REUTERS

Однако, грузинский и украинский политик убежден, что "этот план уже сорван"

Бывший президент Грузии и действующий председатель Исполнительного Комитета реформ Украины Михеил Саакашвили обвинил действующую грузинскую власть в попытке сорвать явку на парламентские выборы. Об этом политик заявил в субботу в ходе своего видеообращения к народу, сообщает Интерфакс-Запад

В частности, Саакашвили призвал граждан Грузии не бояться и идти голосовать на парламентских выборах, которые проходят в стране 31 октября.

"Очень много людей получилось, никто не должен бояться, все должны идти на избирательные участки. Это очень важно. Действительно решается судьба страны, а не трудоустройство каких то отдельно взятых людей", -заявил Саакашвили.

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По его словам, действующая грузинская власть планировала, чтобы на выборы не пришло достаточное количество избирателей. Однако, политик подчеркнул, что "этот план уже сорван".

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Напомним, в субботу в 8 утра в Грузии началось голосование на парламентских выборах, которое впервые проводят по новой системе. Участие в нем приняли 48 партий и два блока, среди которых - руководящая "Грузинская мечта" и оппозиционные "Единое национальное движение" и "Сила в единстве". Две последние в начале сентября объявили, что в случае победы выдвинут на пост премьера Михеила Саакашвили.

 
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