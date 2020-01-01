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С 1 января Португалия начинает председательствовать в Совете ЕС

Фото из открытых источников

Португалия будет первой страной, которая председательствовать после окончательного Brexit

С 1 января 2021 года Португалия перенимает от Германии председательство в Совете Европейского Союза сроком на пол года. Об этом сообщает Радио Свобода

"В тот момент, когда пандемия COVID-19 ставит перед ЕС сложные вызовы, председательство Португалии сделает все, чтобы эти шесть месяцев ознаменовали собой начало нового цикла в Европе", – говорится в заявлении Португалии.

Канцлер Ангела Меркель, передавая президентство премьер-министру Португалии Антонио Коста, уточнила, что полугодие Германии было сосредоточено на вопросе пандемии. Она выразила убеждение, что "вместе мы будем сильнее вируса". 

Как отмечается, Португалия во время своего председательства планирует способствовать инклюзивном восстановлению в Европе путем климатических и цифровых преобразований. 

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Среди других главных приоритетов указаны поддержка европейских ценностей и верховенства права во время борьбы с дискриминацией, содействие плюрализму в СМИ и борьба с дезинформацией.

Кроме этого, Португалия станет первой во главе Совета ЕС, кому придется иметь дело с окончательным выходом Британии из внутреннего рынка и таможенного союза ЕС с 1 января.

Во внешней политике Португалия хочет укреплять отношения с Африкой и Латинской Америкой, а также установить "обновленную повестку" с администрацией избранного президента США Джо Байдена.

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Напомним, в среду, 30 декабря, в Великобритании Палата общин парламента одобрила торговое соглашение с Европейским Союзом относительно отношений после Brexit. Документ вступает в силу с 1 января. 

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