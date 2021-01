Русская служба BBC назвала Крым территорией РФ: Минкульт требует объяснений от Великобритании

СМИ обнародовало карту, где оккупированные Симферополь и Севастополь были обозначены как территория России

Русская служба BBC обозначила Симферополь и Севастополь российскими городами. В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали СМИ, а Министерство культуры требует объяснений от Великобритании.

Так, 24 января служба ВВС опубликовала карту протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, обозначив оккупированные Симферополь и Севастополь российской территорией. В ответ пресс-секретарь МИД Олег Николенко призвал BBC не продвигать ложную информацию.

"Не продвигайте российские ложные нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение", – написал он в Twitter.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr