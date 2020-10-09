Румыния прекратила авиасообщение с Украиной, - ГПСУ

Такое ограничение применили к странам "желтой" зоны

Власти Румынии приняли решение о прекращении авиационного сообщения с Украиной из-за сиуации вокруг распространения коронавируса. Об этом сообщает в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

"Правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина", - говорится в сообщении.

Как отмечает румынский телеканал Digi24, Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии накануне решил прекратить полеты в и из стран с высоким эпидемиологическим риском, так называемой "желтой" зоны.

Кроме Украины, в список попали Израиль, США, Молдова, Армения, Грузия, Ливия, Палестина и некоторые другие. В то же время приостановка полетов не касается государств-членов Европейского Союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Напомним, 5 октября Министерство здравоохранения Украины обновило красный коронавирусный список стран. В частности, в зеленую зону перешли Венгрия, Чили, ОАЭ, Катар, Босния и Герцеговина, Монако, Тринидад и Тобаго.