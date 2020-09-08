Российского актера Ефремова суд признал виновным в совершении смертельного ДТП

Артисту начали оглашать обвинительный приговор

Российский актер Михаил Ефремов Фото из открытых источников

Пресненский районный суд Москвы признал виновным актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас известно, что актеру начали оглашать обвинительный приговор. "Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, который привел к смерти человека", – отметили в суде.

Сообщается, что наказание для актера назовут в конце оглашения приговора. Накануне прокурор просил для артиста 11 лет колонии общего режима. Максимально Уголовный кодекс России предусматривает за такое преступление 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно российский актер Михаил Ефремов в суде сообщил, что признает вину по делу о смертельном ДТП в Москве. С соответствующим заявлением актер обратился к судье перед началом заседания.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, обвиняемый по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, назвал фейком видео, на котором запечатлено, как его выводят с места водителя после столкновения авто.