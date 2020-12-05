Российское судно возобновило укладку труб для "Северного потока-2"

Российское судно "Фортуна" Фото из открытых источников

Трубоукладочная баржа будет работать ориентировочно с 5 по 31 декабря

В водах Германии российское судно "Фортуна" возобновило укладку труб в рамках достройки газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH).

Так, 27 ноября немецкое морское агентство разместило сообщение для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитях неназванного трубопровода.

Позже проектная компания Nord Stream 2 подтвердила РБК, что речь идет о возобновлении строительства "Северного потока-2" в водах Германии. По предварительной информации, работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря.

Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь компании Nord Stream 2 сообщил, что в декабре 2020 года планируется возобновить строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море "Северный поток-2".