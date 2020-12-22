Российский Су-30 перехватил японский самолет над Охотским морем. Видео

Российский истребитель сопроводил японский самолет подальше от границ с РФ РИА Новости

Патрульный самолет OP-3C ВВС Японии двигался в сторону российской границы

Во вторник, 22 декабря, российский истребитель Су-30 перехватил патрульный самолет OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Национальный Центр управления обороной РФ.

Как отмечается, экипаж российского истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа идентифицировал воздушную цель как патрульный самолет OP-3C ВВС Японии. По данным российского ведомства, воздушное судно двигалось в сторону границы РФ. Однако впоследствии, Су-30 перестроил японский самолет и сопроводил его в противоположную сторону.

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После разворота OP-3C ВВС Японии от границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. По предварительной информации, полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, о нарушениях в Центре управления обороной РФ не сообщили.

По данным Минобороны России, в день перехвата стратегические самолеты России и Китая проводили совместное патрулирование над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Напомним, недавно в Тверской области при осуществлении планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. В России сообщили, что воздушное судно мог сбить другой самолет.