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Российский истребитель у Кипра опасно сблизился с пассажирским самолетом

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Он приблизился к лайнеру на расстояние 1,6 километра

Российский истребитель Су-27 опасно приблизился к израильскому пассажирскому лайнеру, который следовал с греческого острова Родос в Тель-Авив. Об этом сообщает израильское издание Ynetnews.

Инцидент произошел в воскресенье, когда самолет авиакомпании Israir вошел в воздушное пространство Кипра.

Истребитель Су-27 приблизился к израильскому Airbus A320 примерно на одну милю (1,6 километра), расстояние, которое считается опасным, пока не получил от авиадиспетчеров Кипра предупреждение об опасном сближении.

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Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30, разбившийся во время учений в Тверской области, мог быть сбит другим самолетом.

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