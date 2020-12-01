Российские войска в Приднестровье нарушают целостность Молдовы, - НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Генсек НАТО добавил, что Россия очень часто не соблюдает международное право

Размещение российских войск в непризнанном Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы. Это подтверждает, что Российская Федерация часто нарушает международное право. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеовстречи глав МИД стран-участниц организации.

По его словам, Запад видел, как Россия вводила свои войска в соседние страны.

"Как она незаконно аннексирует Крым, продолжает дестабилизировать восточную Украину, как российские войска находятся в некоторых частях Грузии, Молдовы и Приднестровья. Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не придерживается международного права", - подчеркнул Столтенберг.

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Напомним, на прошлой неделе новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости вывести российские войска и боеприпасы с территории Приднестровья, чтобы восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова.

Позже она выступила уже с требованием вывести оперативную группу российских войск из непризнанного Приднестровья, на что в Кремле ответили, что заявления президента Молдовы угрожают дестабилизации в регионе и выразили надежду, что страна воздержится от "резких движений" в теме российских миротворцев.