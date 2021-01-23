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Российские силовики отпустили жену Навального

Юлия Навальная РИА Новости

Юлию Навальную задержали во время митинга в Москве

В Москве выпустили из отделения полиции Юлию Навальную - жену российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что Бурные покинула полицейское отделение в сопровождении своего адвоката. Другие детали пока неизвестны.

Напомним, сегодня, 23 января, в России начались акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 часов утра по Киеву).

При этом на Пушкинской площади в Москве, где был запланирован протестный митинг, коммунальщики начали перекладывать плитку. Тогда же на подъезде к российской столице была замечена колонна бронетехники.

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Впоследствии стало известно, что в Москве задержали Юлию Навальную. Жена оппозиционера Алексея Навального опубликовала фотографию и рассказала, что находится в автомобиле для перевозки подозреваемых и обвиняемых.

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