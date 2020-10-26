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Российские самолеты нанесли авиаудары по военным лагерям Сирии, 34 человека погибли

Российские авиаудары в сирийской провинции Идлиб AFP

Также в результате воздушных ударов пострадали примерно 70 человек

В понедельник, 26 октября, российские самолеты нанесли авиаудары по военным учебным лагерям на северо-западе Сирии, в результате чего погибли 34 человека. Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные наблюдателей Сирийской обсерватории по правам человека. 

Как отмечается, военный лагерь, который атаковали самолеты РФ, принадлежит Файлаку аль-Шама, альянсу суннитских исламистских повстанческих группировок, связанных с Турцией.

По предварительной информации, в результате авиаудара погибли 34 человека, а еще примерно 70 человек получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы.

Тогда как в агентстве Reuters сообщили, что авиаудары были направлены на лагерь близ Кафра Тахарима, примерно в 10 км от турецкой границы в провинции Идлиб.

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"Сирийские правительственные силы при поддержке российских воздушных сил вытеснили повстанцев на территории, прилегающие к границе с Турцией, после более чем девяти лет конфликта, вызванного протестами против президента Башара Асада в 2011 году", - добавили в издании. 

Напомним, в конце сентября Турция направила военную колонну в "зону деэскалации" на северо-запад Сирии к местам дислокации турецких подразделений. По предварительной информации, машины перевозили военные и материально-технические средства.

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