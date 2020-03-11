Российские пранкеры разыграли принца Гарри голосом Греты Тунберг

Принц Гарри из открытых источников

Во время одного из разговоров Гарри сказал, что "Грета перехитрит Трампа"

Российские пранкеры разыграли принца Гарри и поговорили с ним голосом известной эко-активистки Греты Тунберг - сам принц ничего не заподозрил.

Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, в разговоре принц Гарри успел пожаловаться на давление со стороны СМИ на фоне отказа пары от обязанностей членов королевской семьи.

"И это решение, конечно, было нелегким, но это было правильное решение для нашей семьи, правильное решение защитить моего сына. И я думаю, что чертовски много людей по всему миру могут уважать нас за то, что мы ставим нашу семью на первое место. Но да, это сложно, но мы начнем новую жизнь", - говорил Гарри.

Также в разговоре с пранкерами принц вспомнил президента США Дональда Трампа.

Так, герцог убежден, что американский президент не захочет встречаться с Тунберг, поскольку у него "руки в крови" и поскольку "он будет бояться, что она перехитрит его".



Прокомментировал лже-Грете принц Гарри и скандал, связанный с дружбой его дяди принца Эндрю с педофилом-миллиардером Джеффри Эпштейном.

Правда, Гарри заявил, что ему почти нечего сказать по этому поводу, и что они с женой не имеют никакого отношения к ситуации.

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Герцог Сассекский отметил, что всю жизнь он и его семья боялись бульварных СМИ, но Меган помогла ему избавиться от страха таблоидов, которые постоянно пытаются очернить его и жену.

Известно, что пранки состоялись в новогоднюю ночь и 22 января, однако известно о них стало только сейчас.

Один из звонков был записан и опубликован пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) на YouTube и Facebook.

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Как сообщалось ранее, российские пранкеры позвонили от имени Греты Тунберг голливудскому актеру Хоакину Фениксу.