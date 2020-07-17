Российские пранкеры раньше пытались пообщаться с Дудой от имени Зеленского и Макрона

Президент Польши Анджей Дуда Фото из открытых источников

В случаях со звонками от президентов Украины и Франции, работники канцелярии раскрыли обман

Российские пранкеры трижды пытались поговорить с президентом Польши Анджеем Дудой. До успешного разговора от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша было две неудачные попытки от имени президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Емманюеля Макрона, передает Rzeczpospolita.

Согласно сообщению, в случае со звонками от имени Владимира Зеленского и Емманюеля Макрона, работники канцелярии раскрыли обман, проведя проверку через секретариаты обоих президентов и посольств.

В случае с третьим звонком ошибку допустили в представительстве Польши в ООН, сотрудники которого не проверили достоверность помощника Гуттериша, от имени которого звонили пранкеры.

В Польше отметили, что сначала поступил звонок в секретариат Анджея Дуды от якобы помощника генсека ООН с просьбой о разговоре с польским лидером. "Помощника" попросили направить запрос, после чего в канцелярии Дуды обратились к представителю в ООН, который должен был проверить подлинность контактов.

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Напомним, 14 июля Анджея Дуду во второй раз избрали президентом Польши, по этому случаю российский пранкер "Лексус" Столяров под видом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша решил "поздравить" политика.

Так, в начале разговора Дуда сообщил, что путешествует по центральной Польше. После этого речь шла о коронавирусе в стране. В частности, новоизбранный глава государства заверил, что в Польше эта ситуация под контролем.

Сегодня, 17 июля, Министерство иностранных дел Польши отозвало двух Постоянных представителей при ООН в связи с разговором президента Польши Анджея Дуды с российским пранкером.