live
Новости » Мир Читати новину українською

Российские пранкеры раньше пытались пообщаться с Дудой от имени Зеленского и Макрона

Президент Польши Анджей Дуда

 Фото из открытых источников

В случаях со звонками от президентов Украины и Франции, работники канцелярии раскрыли обман

Российские пранкеры трижды пытались поговорить с президентом Польши Анджеем Дудой. До успешного разговора от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша было две неудачные попытки от имени президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Емманюеля Макрона, передает Rzeczpospolita.

Согласно сообщению, в случае со звонками от имени Владимира Зеленского и Емманюеля Макрона, работники канцелярии раскрыли обман, проведя проверку через секретариаты обоих президентов и посольств.

В случае с третьим звонком ошибку допустили в представительстве Польши в ООН, сотрудники которого не проверили достоверность помощника Гуттериша, от имени которого звонили пранкеры.

В Польше отметили, что сначала поступил звонок в секретариат Анджея Дуды от якобы помощника генсека ООН с просьбой о разговоре с польским лидером. "Помощника" попросили направить запрос, после чего в канцелярии Дуды обратились к представителю в ООН, который должен был проверить подлинность контактов.

Новости по теме: Разговор президента Дуды и пранкера из РФ: В Польше назвали имя виновного

Напомним, 14 июля Анджея Дуду во второй раз избрали президентом Польши, по этому случаю российский пранкер "Лексус" Столяров под видом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша решил "поздравить" политика.

Так, в начале разговора Дуда сообщил, что путешествует по центральной Польше. После этого речь шла о коронавирусе в стране. В частности, новоизбранный глава государства заверил, что в Польше эта ситуация под контролем.

Сегодня, 17 июля, Министерство иностранных дел Польши отозвало двух Постоянных представителей при ООН в связи с разговором президента Польши Анджея Дуды с российским пранкером.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Рада приняла закон о избирательном законодательстве: Что изменится Проверки кандидатов службой безопасности: В "Слуге народа" говорят, что хотят предотвратить "зашквары" Рада назначила дату местных выборов в Украине Разумков назвал, когда Рада рассмотрит постановление об объявлении местных выборов
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Год новой власти в Раде. Избрание главы НБУ. Местные выборы и Донбасс | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Качура | 15.07.20
Местные выборы не для всех. Скандальный языковой законопроект | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Владимир Гришко | Ток-шоу