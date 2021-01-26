live
Новости » Мир Читати новину українською

Российские паспорта в прошлом году получили более 400 тысяч украинцев

Фото из открытых источников

Всего Россия в 2020 году выдала 656 тысяч паспортов иностранцам

Россия в течение 2020 года выдала 409,5 тысяч своих паспортов гражданам Украины. Об этом свидетельствуют данные миграционной статистики МВД России.

Отмечается, что 409 549 граждан Украины – это "число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание)". В то же время неизвестно, люди из каких именно областей Украины получили больше всего российских паспортов.

Всего в течение прошлого года в РФ выдали 656 тысяч своих паспортов иностранцам. Соответственно, в более 60% случаев документы получили украинцы.

Напомним, недавно правозащитники заявили, что на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса российские паспорта получили более 440 тысяч граждан Украины. Тогда заявляли о требованиях РФ наращивать количество выданных паспортов в ОРДЛО.

Новости по теме: Россия не отменит выдачу своих паспортов на Донбассе, - Песков

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что около 300 тысяч украинцев, которые проживают в ОРДЛО, получили паспорта РФ принудительно. По его словам, люди вынуждены брать российские паспорта, потому что они являются заложниками.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Следствие вскоре заявит, что Наумова хотели устранить, так как он был препятствием для получения Нескоромным должности в руководстве СБУ, - источник В Украине разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов, управляемых из РФ СБУ предупредила заказное убийство сотрудника спецслужбы и задержала одного из организаторов Никто в наручниках не убегал: В СБУ развенчали мифы о предотвращении заказного убийства своего сотрудника
Loading...

программы канала ZIK

Историческая память: Фемида закрыла дело о переименовании Кировограда
Провал вакцинации. Тарифы и коммунальные услуги. Неделя украинского | Ток-шоу
Илья Кива | Ток-шоу
Тарифные протесты. Заседание фракции
Языковые баталии. Тарифы бедности. Сорванное увольнение с ОРДЛО | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу