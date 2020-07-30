Российские олигархи Ротенберги обходили американские санкции через приобретение картин, - Сенат США

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг Фото из открытых источников

Миллиардеры приобрели работы Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магритта

Расследование Сената США установило, что российские олигархи братья Аркадий и Борис Ротенберг использовали аукционы по продаже товаров искусства, чтобы обойти американские санкции. Об этом пишет Радио Свобода.

Братья Ротенберги находятся под американскими санкциями с 2014 года, поскольку являются приближенными к президенту Владимиру Путину. Им запрещено осуществлять финансовые операции с компаниями в США.

Однако Сенат установил, что 3 фиктивные компании, связанные с Ротенбергами, купили у частных продавцов и через аукционные дома в Соединенных Штатах произведения искусства на сумму 18 миллионов долларов. С 2014 года они смогли сделать финансовых операций на сумму свыше 90 миллионов долларов.

В частности, миллиардеры приобрели работы Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магритта.

Сенаторы также установили, что олигархи сотрудничали в США через арт-дилера из Москвы и американского гражданина Григория Бальцера. Он действовал через фиктивную фирму Ротенбергов, на которую получал деньги для приобретения картин. Отмечается, что таким образом было приобретено не менее чем 16 картин.

В свою очередь, представитель Ротенбергов назвал доклад Сената "полным абсурдом". По его словам, они никогда не использовали никаких инструментов для обхода американских санкций.

Напомним, правительство России предлагает расширить список экономических санкций относительно Украины, в частности, запретить прием платежным агентом денег и осуществления трансграничных платежей. Проект закона о расширении экономических мер в отношении Украины российское правительство внесло в Госдуму Российской Федерации.