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Российские олигархи Ротенберги обходили американские санкции через приобретение картин, - Сенат США

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг Фото из открытых источников

Миллиардеры приобрели работы Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магритта

Расследование Сената США установило, что российские олигархи братья Аркадий и Борис Ротенберг использовали аукционы по продаже товаров искусства, чтобы обойти американские санкции. Об этом пишет Радио Свобода.

Братья Ротенберги находятся под американскими санкциями с 2014 года, поскольку являются приближенными к президенту Владимиру Путину. Им запрещено осуществлять финансовые операции с компаниями в США.

Однако Сенат установил, что 3 фиктивные компании, связанные с Ротенбергами, купили у частных продавцов и через аукционные дома в Соединенных Штатах произведения искусства на сумму 18 миллионов долларов. С 2014 года они смогли сделать финансовых операций на сумму свыше 90 миллионов долларов.

В частности, миллиардеры приобрели работы Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магритта.

Сенаторы также установили, что олигархи сотрудничали в США через арт-дилера из Москвы и американского гражданина Григория Бальцера. Он действовал через фиктивную фирму Ротенбергов, на которую получал деньги для приобретения картин. Отмечается, что таким образом было приобретено не менее чем 16 картин.

В свою очередь, представитель Ротенбергов назвал доклад Сената "полным абсурдом". По его словам, они никогда не использовали никаких инструментов для обхода американских санкций.

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Напомним, правительство России предлагает расширить список экономических санкций относительно Украины, в частности, запретить прием платежным агентом денег и осуществления трансграничных платежей. Проект закона о расширении экономических мер в отношении Украины российское правительство внесло в Госдуму Российской Федерации.

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