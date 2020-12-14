Российские хакеры взломали ряд правительственных учреждений США, - СМИ

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В атаке подозревают хакеров известных, как APT29 или Cozy Bear

В течение нескольких дней русские хакеры взломали системы Министерства финансов и торговли США и еще ряд правительственных учреждений страны. Об этом пишет Reuters.

В частности, в атаке подозревают хакеров известных, как APT29 или Cozy Bear. Им приписывают взлом почтовых серверов Госдепартамента и Белого дома при администрации Барака Обамы.

По данным кибернетической фирмы FireEye, которую тоже взломали, среди жертв были государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Сообщается, что все учреждения были взломаны из-за обновления IT-компании SolarWinds. Представители фирмы утверждают, что ее продукты для мониторинга могли "тайно превратить в оружие".

К слову, продукцию этой фирмы используют все 5 подразделений вооруженных сил США, Пентагон, Госдепартамент, Министерство юстиции, NASA, Администрация президента и Агентство национальной безопасности.

Эксперты отмечают, что ущерб от хакеров оценивается, как одна из крупнейших атак на системы правительства США за последние пять лет. В то же время издание утверждает, что ради этого даже было созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

В свою очередь российское посольство в США заявило, что "Россия не осуществляет наступательные операции в виртуальной среде".

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Напомним, ранее сообщалось об угрозе для Канады от российских хакеров. Предположительно, кибератаки были направлены на препятствование работе канадской критической инфраструктуры.