Российские хакеры украли документы экс-министра торговли перед выборами в Британии, - СМИ

Экс-министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Секретные документы касаются торговли между США и Великобританией

Российские хакеры накануне британских выборов в 2019 году похитили с электронной почты экс-министра торговли Лиама Фокса секретные документы, которые касались торговли между США и Великобританией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, хакеры получали доступ к аккаунту несколько раз в период с 12 июля по 21 октября 2019 года. Почтовый аккаунт был взломан с помощью так называемого "фишингового" сообщения, через которое хакеры получили пароль и данные для входа в систему.

Сейчас проводится расследование, поскольку какую именно российскую группу или организацию считают ответственной, не сообщается, но хакерская атака имела признаки операции, поддерживаемой государством.

Отмечается, что среди украденной информации было шесть траншей, детально описывающих британские торговые переговоры с Соединенными Штатами.

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"Ведется уголовное расследование по поводу того, как были получены документы, и было бы неуместно комментировать дальше. Правительство располагает очень надежными системами для защиты ІТ-систем должностных лиц и персонала", - заявила представительница британского правительства.

На прошлой неделе британский парламентский комитет по разведке и безопасности обнародовал отчет, в котором говорилось, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в проведение референдума по Brexit. Также в нем говорится, что Британия "сильно недооценила" российскую угрозу.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Российскую Федерацию в попытке вмешаться в парламентские выборы страны в 2019 году.