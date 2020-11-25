Российские государственные хакеры представляют стратегическую угрозу для Канады, — разведка

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Также там воспринимают как угрозу киберпреступников Китая, Ирана и Северной Кореи

Российская, китайская, иранская и северокорейская государственные кибернетические программы серьезно угрожают благосостоянию канадцев. Об этом говорится в новом отчете канадского Центра кибербезопасности.

Там отметили, что в то время как киберпреступления являются наиболее вероятной угрозой, поддерживаемые государствами программы Китая, России, Ирана и Северной Кореи представляют наибольшую стратегическую угрозу Канаде.

В то же время в отчете обратили внимание на то, что “другие государства быстро развивают собственные кибернетические программы, используя различные легальные и незаконные рынки для покупки киберпродукции и услуг”.

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“Очень вероятно, что поддерживаемые государствами стороны пытаются выработать кибернетические возможности для препятствования работе канадской критической инфраструктуры, в частности поставки электроэнергии, ради достижения собственных целей”, - утверждается в документе.

При этом в условиях отсутствия международных конфликтов разведчики оценили очень низкой вероятность того, что хакеры намеренно мешать критической инфраструктуре Канады и повлекут за собой серьезный вред.

“Тем не менее, стороны киберугроз могут избирать мишенью важные канадские организации с целью сбора информации, предварительного расположения для дальнейшей активности или как способ запугивания”, - подытожили в Центре по кибербезопасности.

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Ранее сообщалось, что в США десятки больниц в штате Нью-Йорк и на западном побережье страны подверглись кибератакам со стороны российских хакеров.