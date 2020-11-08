Российская миссия ОБСЕ проиллюстрировала "притеснения свободы слова в Украине" снимком задержания журналиста в Петербурге

Таким образом представительство России в ОБСЕ заявило о критичности ситуации со свободой слова в Украине

Задержание российского фотожурналиста в Санкт-Петербурге в 2017 году Новая газета

Представители российской миссии ОБСЕ обнародовали сообщение о притеснениях свободы слова в Украине, которое проиллюстрировали фотографией задержания журналиста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Новая газета".

Отмечается, что в публикации российская миссия ОБСЕ заявила о критичности ситуации со свободой слова в Украине. "Критической остается ситуация в Украине, где журналисты подвергаются всем формам дискриминации – вплоть до физического насилия и угрозы жизни. С начала этого года в стране зафиксировано 184 случая нарушений свободы слова, из них 80% - это физическая агрессия", – говорится в сообщении.

Скріншот зі сторінки російської місії ОБСЄ Twitter / Russian Mission OSCE

Однако на снимке, который сопровождал публикацию, было изображено задержание фотокорреспондента Давида Френкеля на митинге против коррупции в Санкт-Петербурге в 2017 году, что обнаружили журналисты российского издания "Медиазона".

После обнаружения ошибки пользователями соцсети, публикация была удалена. Однако впоследствии пресс-служба миссии обнародовала ее вновь с тем же текстом, но добавила другое фото.

.@MBuyakevich: Критической остается ситуация на Украине, где журналисты подвергаются всем формам дискриминации – вплоть до физического насилия и угрозы жизни. С начала этого года в стране зафиксировано 184 случая нарушений свободы слова, "из них 80% – это физическая агрессия" pic.twitter.com/g0EoGYVWUU — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) November 7, 2020

Новости по теме: Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономических свобод

Напомним, недавно Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за уголовные правонарушения против журналистов. Соответствующий документ набрал 305 голосов "за" из 225 необходимых.