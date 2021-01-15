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Россиянам и СМИ запретили встречать Навального в аэропорту

Алексей Навальный Facebook-страница Алексея Навального

В аэропорту сообщили, что не позволят СМИ снимать прибытие оппозиционера из-за антиковидных мер

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к участию в несогласованной массовой акции в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что призывы к участию в мероприятии увидели в интернете, а саму "акцию" власти Москвы не согласовали.

Прокуратура уже вынесла предостережение 15 гражданам "о недопустимости нарушения закона".

На сайте авиакомпании "Победа" на 17 января запланирован один рейс с вылетом из Берлина в 14:45 и прибытием в аэропорт Внуково в 19:20 (по московскому времени, – ред.).

Сторонники Навального решили устроить ему массовую встречу в аэропорту. В тематической группе уже 2 тысячи человек подтвердили свое участие в мероприятии, еще 5,5 тысячи интересуются.

Вместе с тем в аэропорту сообщили изданию Sota Vision, что не позволят СМИ проводить съемки прилета Навального, объяснив отказ антиковидными мерами.

"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", – отметили там.

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Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили летом 2020 года, заявил о возвращении в РФ 17 января.

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