Россия заявляет, что выгнала американский эсминец в Японское море

Россия якобы "выгнала" из своих вод американский эсминец ТАСС

Российский противолодочный корабль пригрозил американскому эсминцу тараном

Власть России заявляет, что ее противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Российской Федерации.

Как утверждает Минобороны РФ, во вторник в 06:17 (по Москве) эсминец "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 километра".

"Большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов", осуществлявший непосредственную слежку за американским эсминцем, предупредил по международному каналу связи иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

После полученной оговорки и смены курса крупным противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды".

Ранее сообщалось, что российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море, игнорируя предупреждения от американского судна и увеличивая риск столкновения.