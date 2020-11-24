Россия заявляет, что выгнала американский эсминец в Японское море
Российский противолодочный корабль пригрозил американскому эсминцу тараном
Власть России заявляет, что ее противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Российской Федерации.
Как утверждает Минобороны РФ, во вторник в 06:17 (по Москве) эсминец "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 километра".
"Большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов", осуществлявший непосредственную слежку за американским эсминцем, предупредил по международному каналу связи иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.
После полученной оговорки и смены курса крупным противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды".
Ранее сообщалось, что российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море, игнорируя предупреждения от американского судна и увеличивая риск столкновения.