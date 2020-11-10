Россия заявила, что разместит только своих миротворцев в Нагорном Карабахе. Азербайджан говорит о совместной миссии с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

Полный текст соглашения будет вскоре обнародован

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут совместно осуществлять Россия и Турция, однако в МИД РФ эту информацию опровергают. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", - сказал Алиев во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Алиев убежден, что такой формат сотрудничества связан не только с урегулированием конфликта, но и с деятельностью по дальнейшему развитию. В частности одним из пунктов заявления является открытие всех транспортных коммуникаций, что "принесет пользу всем странам региона".

Кроме этого, в своем обращении к народу Алиев уточнил, что "пункт 5 соглашения предусматривает, что с целью повышения эффективности контроля над выполнением сторонами конфликта договоренностей, разворачивается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Это новый механизм контроля, в котором будут представлены Россия и Турция. Тем самым Турция будет играть роль в предстоящем урегулировании конфликта".

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, текст которого будет вскоре обнародован, предполагает размещения в регионе миротворцев только из РФ.

"Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации. Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений, хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцев в зоне вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", - заявила Захарова.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и Российской Федерации о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Впоследствии глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что пошел на такой шаг, поскольку на этому настаивала армия.