Россия завершила строительство участка "Северного потока-2" в Германии

В середине января Nord Stream 2 начнет строительство газопровода в водах Дании

Компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительства участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Строительство продолжалось с 11 декабря после годичного перерыва, сообщает немецкое издание DPA.

Согласно сообщению, в середине января 2021 года Nord Stream 2 начнет строительство газопровода в водах Дании. Прокладкой труб, как и в Германии, будет заниматься российское судно "Фортуна".

В свою очередь, в компании Nord Stream 2 в ответ на запрос DPA отказались официально комментировать свои дальнейшие планы. Как отметили в компании, вся информация будет сообщена "в нужное время".

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Ранее в водах Германии российское судно "Фортуна" возобновила укладку труб в рамках достройки газопровода "Северный поток-2".

Недавно в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". При этом новые ограничения должны "вбить кол" в строительство газопровода.