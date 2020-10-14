Россия запустила ракету "Союз" с новым экипажем МКС

Запуск ракеты " Союз" Роскосмос

Полет продлится чуть больше трех часов

Россия запустила ракету-носитель "Союз-2.1 а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" и новым экипажем Международной космической станции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что запуск состоялся с Байконура в 8:45 по московскому времени. Полет корабля впервые состоится по сверхкороткой двухвитковой схеме и продлится чуть более трех часов. Стыковка с модулем "Рассвет" российского сегмента станции состоится в 11:52 по московскому времени и должна стать рекордом.

На МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они проведут на орбите более 177 суток, во время чего планируют сделать 55 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Первый будет связан с обслуживанием систем и подготовкой нового шлюзового отсека, а второй – с приемом нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", который отправится к МКС весной.

Известно, что предполетная подготовка экипажей "Союза МС-17" проходила в условиях суровых медико-санитарных мероприятий против COVID-19. В то же время в Центре подготовки космонавтов исключили, что коронавирус может попасть на МКС.

Сейчас на борту космической станции работают россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди. Они должны вернуться на Землю 22 октября.

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Напомним, недавно NASA перенесло запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. Решение объяснили необходимостью обеспечения компании SpaceX дополнительного времени для завершения тестирования оборудования и анализа данных.