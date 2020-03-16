Россия закрыла границу с Беларусью

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Также были сделаны другие упреждающие шаги

Правительство России решило закрыть границу с Беларусью для передвижения людей на фоне распространения коронавирус. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других предупредительных шагов", - сказал Мишустин.

По его словам, российское правительство "и дальше будет делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, прежде всего, массового распространения коронавирус".

Ранее сообщалось, что Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение закрыть границу для иностранцев.

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