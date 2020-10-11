Россия выделила 64,4 млн долларов на водоснабжение в оккупированном Крыму

Для водоснабжения планируют построить новую инфраструктуру

Россия с начала 2020 года направила на военную службу 500 крымчан Фото из открытых источников

Правительство РФ выделило 4,95 млрд рублей (примерно 64,4 млн долларов) для создания новых объектов водоснабжения в аннексированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что соответствующие документы рассмотрели и одобрили на заседании еще 8 октября. Деньги направят на строительство водозабора с очистными и инженерными сооружениями на реке Бельбек, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы проведет Министерство обороны РФ. После ввода объектов в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.

Кроме того, еще 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин на территории оккупированного полуострова. Планируется, что деньги, выделенные из резервного фонда правительства РФ, должны улучшить ситуацию с водоснабжением в Крыму.

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Напомним, недавно Министерство иностранных дел заявило, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция соответствует нормам международного права.