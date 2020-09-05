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Россия ввела новые персональные санкции против Украины. Список

Россия расширила персональные санкции против Украины Фото из открытых источников

Санкции были введены против Порошенко, Вакарчука и других украинских политиков и общественных деятелей

Российская Федерация ввела новые персональные санкции против Украины. В список вошли более 40 украинских политиков и общественных деятелей. Об этом говорится в постановлении российского правительства на портале правовой информации

Так, санкции были введены против пятого президента Украины Петр Порошенко, украинского артиста и экс-нардепа Святослава Вакарчука, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и других. 

В частности, в санкционный список попали такие лица:

  • Соломия Бобровская - нардеп от "Голоса";
  • Константин Бондарев - нардеп от "Батькивщины";
  • Святослав Вакарчук - экс-нардеп от "Голоса";
  • Леся Василенко - нардеп от "Голоса";
  • Сергей Вельможный - нардеп;
  • Михаил Волынец - нардеп от "Батькивщины";
  • Виктория Гриб - нардеп;
  • Виталий Данилов - нардеп от "Батькивщины";
  • Ярослав Железняк - нардеп от "Голоса";
  • Михаил Забродский - генерал-лейтенант, нардеп от "ЕС";
  • Яна Зинкевич - нардеп от "ЕС";
  • Владимир Кабаченко - нардеп от "Батькивщины";
  • Юлия Клименко - нардеп от "Голоса";
  • Роман Костенко - нардеп от "Голоса";
  • Степан Кубив - экс-министр экономического развития;
  • Алексей Кучеренко - нардеп от "Батькивщины";
  • Анжелика Лабунская - бывшая глава Житомирской ОГА;
  • Роман Лозинский - нардеп от "Голоса";
  • Ирина Луценко - экс-нардеп от "ЕС";
  • Сергей Магера - нардеп;
  • Муса Магомедов - нардеп;
  • Олег Макаров - нардеп от "Голоса";
  • Валентин Наливайченко - бывший руководитель СБУ, нардеп от "Батькивщины";
  • Григорий Немыря - нардеп от "Батькивщины";
  • Андрей Николаенко - нардеп от "Батькивщины";
  • Андрей Осадчук - нардеп от "Голоса";
  • Петр Порошенко - 5-й президент Украины;
  • Андрей Пузийчук - нардеп от "Батькивщины";
  • Сергей Рахманин - нардеп от "Голоса";
  • Кира Рудык - нардеп от "Голоса";
  • Олег Синютка - нардеп от "ЕС";
  • Инна Совсун - нардеп от "Голоса";
  • Ольга Стефанишина - нардеп от "Голоса";
  • Александр Сухов - нардеп;
  • Сергей Тарута - нардеп от "Батькивщины";
  • Руслан Требушкин - нардеп;
  • Рустем Умеров - нардеп от "Голоса";
  • Александра Устинова - нардеп от "Голоса";
  • София Федина - нардеп от "ЕС";
  • Владимир Цабаль - нардеп от "Голоса";
  • Михаил Цимбалюк - нардеп от "Батькивщины";
  • Ахтем Чийгоз - нардеп от "ЕС";
  • Ярослав Юрчишин нардеп от "Голоса".

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Заметим, санкции России предусматривают блокирование средств и имущества на территории этой страны, а также запрет вывода капитала за ее пределы. Впервые такие меры против Украины были введены в 2015 году. 

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести санкции против Российской Федерации и пересмотреть политику в отношении "Северного потока-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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