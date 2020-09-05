Россия ввела новые персональные санкции против Украины. Список
Санкции были введены против Порошенко, Вакарчука и других украинских политиков и общественных деятелей
Российская Федерация ввела новые персональные санкции против Украины. В список вошли более 40 украинских политиков и общественных деятелей. Об этом говорится в постановлении российского правительства на портале правовой информации.
Так, санкции были введены против пятого президента Украины Петр Порошенко, украинского артиста и экс-нардепа Святослава Вакарчука, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и других.
В частности, в санкционный список попали такие лица:
- Соломия Бобровская - нардеп от "Голоса";
- Константин Бондарев - нардеп от "Батькивщины";
- Святослав Вакарчук - экс-нардеп от "Голоса";
- Леся Василенко - нардеп от "Голоса";
- Сергей Вельможный - нардеп;
- Михаил Волынец - нардеп от "Батькивщины";
- Виктория Гриб - нардеп;
- Виталий Данилов - нардеп от "Батькивщины";
- Ярослав Железняк - нардеп от "Голоса";
- Михаил Забродский - генерал-лейтенант, нардеп от "ЕС";
- Яна Зинкевич - нардеп от "ЕС";
- Владимир Кабаченко - нардеп от "Батькивщины";
- Юлия Клименко - нардеп от "Голоса";
- Роман Костенко - нардеп от "Голоса";
- Степан Кубив - экс-министр экономического развития;
- Алексей Кучеренко - нардеп от "Батькивщины";
- Анжелика Лабунская - бывшая глава Житомирской ОГА;
- Роман Лозинский - нардеп от "Голоса";
- Ирина Луценко - экс-нардеп от "ЕС";
- Сергей Магера - нардеп;
- Муса Магомедов - нардеп;
- Олег Макаров - нардеп от "Голоса";
- Валентин Наливайченко - бывший руководитель СБУ, нардеп от "Батькивщины";
- Григорий Немыря - нардеп от "Батькивщины";
- Андрей Николаенко - нардеп от "Батькивщины";
- Андрей Осадчук - нардеп от "Голоса";
- Петр Порошенко - 5-й президент Украины;
- Андрей Пузийчук - нардеп от "Батькивщины";
- Сергей Рахманин - нардеп от "Голоса";
- Кира Рудык - нардеп от "Голоса";
- Олег Синютка - нардеп от "ЕС";
- Инна Совсун - нардеп от "Голоса";
- Ольга Стефанишина - нардеп от "Голоса";
- Александр Сухов - нардеп;
- Сергей Тарута - нардеп от "Батькивщины";
- Руслан Требушкин - нардеп;
- Рустем Умеров - нардеп от "Голоса";
- Александра Устинова - нардеп от "Голоса";
- София Федина - нардеп от "ЕС";
- Владимир Цабаль - нардеп от "Голоса";
- Михаил Цимбалюк - нардеп от "Батькивщины";
- Ахтем Чийгоз - нардеп от "ЕС";
- Ярослав Юрчишин нардеп от "Голоса".
Заметим, санкции России предусматривают блокирование средств и имущества на территории этой страны, а также запрет вывода капитала за ее пределы. Впервые такие меры против Украины были введены в 2015 году.
Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести санкции против Российской Федерации и пересмотреть политику в отношении "Северного потока-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.